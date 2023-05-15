港隊4男5女征世乒賽　朱成竹來港十年迎收成期

世界乒乓球錦標賽周六（20日）假南非德班展開，港隊今日（15日）在體院會見傳媒，分享備戰情況。近況不俗的朱成竹，將兼顧單打和雙打，她憶述來港十年嘗盡酸甜苦辣，總算迎來收成期：「今天能站在這裏，肯定是甜的。」

港隊派出4男（黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男）5女（杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳），角逐單打、雙打和混雙項目。其中，朱成竹兼顧單打和雙打（夥拍杜凱琹），但會把重心放在雙打上：「我比較喜歡雙打，有阿杜在，失誤或迷惘時可以交流，堅定信念。」

朱成竹16歲由上海來港，轉眼十年，感覺時光飛逝：「我原本是上海省隊，覺得香港氛圍和國內很不一樣，很喜歡這種大家庭的感覺，過得很開心。」但十年間難免有低潮，尤其是早年成績平平：「三年前很迷惘，不知道應不應該堅持下去，到底哪裏做得不好，明明自己已付出很多了。但看看身邊的人，大家同樣付出很多，最後還是堅定走下去。」

朱成竹去年迎來收成期，於團體世錦賽一鳴驚人，錄得7勝1負，助女團打入8強，隨後於WTT系列賽奪得1金1銀3銅，她感謝團隊信任：「去年世錦賽讓我肯定自己，也肯定團隊。當我沒成績時，他們一直沒有放棄我，很謝謝這個大家庭。」除了世錦賽，朱成竹將首次參加亞運，亦期望征戰巴黎奧運：「我在東京奧運作為後備球員，肯定想親自上場感受，一步一腳印吧。」

而杜凱琹將出戰單打、雙打和混雙，她期望繼2017年後，再與黃鎮廷站上混雙頒獎台，但坦言手傷尚未康復，會用平常心面對。