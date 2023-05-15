Panasonic學界賽　浸信會永隆女籃力求進步

Panasonic學界籃球邀請賽周四（18日）於修頓場館燃起戰火，當中浸信會永隆中學將與漢華中學及林大輝中學力爭出線。雖然她們早前未能打入學界精英賽8強，但她們作為屯門區A Grade女籃冠軍實力不容忽視，在隊長林普茵帶領其他隊員不斷進步下，有力衝擊理想成績。

屯門學界女籃霸主浸信會永隆中學， 早前未能躋身精英賽8強，而陣中19歲的超齡球員林普茵，全程只能扮演一名旁觀者，對她來說或多或少也感到無奈：「當刻很想與隊友一起落場，改善表現，始終要在後備席上提點很困難；但心情未至於太難受，因為自己亦知道是時候要放手，慶幸在場外學習到很多東西。」

Poyan能夠在今次Panasonic學界籃球邀請賽復出，對球隊而言必定有很大幫助，而這名最後一次參加的大師姐，則希望隊友可以盡快成長：「自己比其他人至少年長2、3年，比賽經驗更豐富，相對在場上會較淡定；其實她們能力並不差，只是需要一個人帶領，才能進步至另一層次。」慣常位置為得分後衞及小前鋒的Poyan，續指自己將會身兼更多控球職責，以控制球隊進攻節奏。

教練：林哲怡

球員：林普茵、姜海熒、羅凱彤、林韾怡、馮筱童、李樂林、洪婉晴、陳芷珊、王頌筠、湯凱喬

本學年成績：屯門區冠軍、精英賽十二強