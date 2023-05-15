阿辛斯奧「未出界」　皇馬逃過扣分厄運

皇家馬德里周日(14日)凌晨西甲主場1比0擊敗基達菲，比賽尾段出現爭議事件，皇馬喺84分鐘嘅換人疑似「彈弓手」違規，一度盛傳會被西班牙足總判輸波，不過西班牙媒體事後公開相片，證明皇馬係清白，將唔會爭到檢控。

事件發生喺第84分鐘，當時皇馬已經換咗4個球員，教練安察洛堤決定用奧迪奧蘇拿入替馬高阿辛斯奧，正當後者差唔多行到後備席，卡馬雲加就受傷示意換人。《每日體育報》等媒體指出，當時嘅換人手續已經完成，皇馬突然改為換走卡馬雲加屬於違規，基達菲投訴嘅話，皇馬將會被判輸波扣3分。

不過《馬卡報》隨後公開證據，證明馬高阿辛斯奧當時只係行到場邊白界線，並未完全離開球場，根據西甲條例，被換走球員需要完全離開球場，先會視作完成換人，所以皇馬臨時改換卡馬雲加並冇違規。

事實上，衞冕失敗嘅皇馬已經穩奪下季歐聯資格，就算扣3分對佢哋影響都唔算太大，依家注意力放喺歐聯4強次回合大戰曼城之上。反而基達菲依家排尾3面臨降班，呢3分隨時係決定生死嘅判決。不過報道指基達菲喺檢查過有關畫面後，已放棄向西班牙足總作出投訴。