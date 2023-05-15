6連勝火力超猛　利物浦托弗獵狐開餐

今晚英超獨腳戲，「狐狸」李斯特城主場硬撼利物浦。「狐狸」雖要搶分護級，但後防穿晒窿瘋狂失波，利物浦為爭前4唔會留情，挾6連勝之勢，今仗可大打落水狗，客勝穩開。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

李斯特城易帥後未見起色，甸恩史密夫領軍5仗只得1勝2和2負，上仗作客富咸唔單止猶如不設防，仲有占美華迪射失12碼，最終慘敗3比5，呢5仗共失12粒，依家已經跌落降班區，護級形勢危殆。

最弊係甸恩史密夫似乎冇乜計，心急想贏波搶分，但大舉壓前搶攻，令本身弱不禁風嘅防線中門大開，無論蘇恩古定菲斯都不時自爆，「狐狸」今季已經失咗64球，非常牙煙。前線老將華Dee無復當年勇，伊恩拿祖又傷埋，剩番占士麥迪臣同哈維班尼斯撐住，確實孤掌難鳴。

李城頹爆中門大開

相反利物浦近排愈戰愈勇，近6仗贏晒兼狂轟17球，隨住迪亞高祖達傷愈復出，全面激活整條鋒線，王牌穆罕默德沙拿呢6仗共入6球，腳風轉順，迪亞高祖達、加普、達雲紐尼斯、路爾斯戴亞斯亦輪流發威，縱然防守未復最佳水準，但鋒線撻番着就乜都順晒。紅軍現時排第5位，同場數下落後「4哥」曼聯同「3哥」紐卡素4分，連埋今仗佢哋剩番3輪，雖然爭前4機會一般，但依家咁順，一定會先做好本分搏盡，再待曼聯或紐卡素失分，造訪猶如不設防嘅「狐狸」，可乘勝追擊。