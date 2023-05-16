利物浦7連勝距前4僅1分　曼聯紐卡素有壓力

英超前4爭逐再掀高潮，利物浦周二(16日)凌晨作客3比0大炒李斯特城，締造一波英超7連勝走勢，下季確保至少有得踢歐霸盃，依家只係落後踢少1場嘅曼聯、紐卡素1分，爭奪歐聯參賽資格仍有希望。雖然主動權仍然喺曼聯、紐卡素手上，但「紅軍」目前氣勢如虹，領隊高普表明要全勝收咧，最終結果聽天由命。

狀態大勇嘅利物浦今場反客為主，33分鐘居迪斯鍾斯接應穆罕默德沙拿傳中射入，3分鐘後呢對組合再發威，居迪斯鍾斯接應穆罕默德沙拿傳送，禁區內乖巧挑射建功。利物浦順利控制戰局，71分鐘禁區外獲得罰球，穆罕默德沙拿作勢射門將個波踩後，阿歷山大阿諾特轟入世界波，助利物浦大勝3比0完場。

利物浦近1個月大爆發，聯賽連贏7場，同第3、4位嘅紐卡素同曼聯只差1分，雖然兩隊都有踢少1場優勢，但論近況明顯係利物浦秤先，曼聯同紐卡素對上3場聯賽都有2場失分，而且餘下賽程亦不乏硬仗，利物浦最後2場分別對維拉同修咸頓，絕對有機會後來居上。

利物浦鎖定下季至少有得歐霸盃，高普賽後表示：「6、7個星期前冇諗過可以踢歐洲賽，當時球隊缺乏穩定性，唯一生機就係贏晒之後比賽，聽落好瘋狂但我哋真係做到。歐聯命運唔喺我哋掌握中，但我哋嘅任務係贏埋最後2場向佢哋(曼聯、紐卡素)施壓。」