首回合落後1球　盧頓主場大反擊

英冠升班附加賽4強次回合，盧頓主場迎戰新特蘭，首回合「黑貓」新特蘭領先2比1，着晒火嘅攻擊線令盧頓難以招架。盧頓今季靠防守食胡，不過今仗形勢上冇得再縮，焗住要同擅長進攻嘅新特蘭鬥入波，開中位數2.5球入球大機會高唱入雲。（有線661及601台周三凌晨3時直播）

新特蘭季尾上力，去到煞科日先至搶到附加賽資格，上場贏盧頓後將不敗走勢增至10場。「黑貓」發力全賴鋒線爭氣，曼聯借將阿密特迪亞路連續兩場入波，前列斯聯前鋒基赫特亦起到好大牽制作用，新特蘭近6場賽事有5次總入球開3球或以上，搶攻踢法有效。

主隊盧頓係今季英冠失球第2少球隊，可以排聯賽第3名全靠穩健防守，不過佢哋季尾明顯狀態下滑，對上5仗只得1場保持清白之身，期間亦只贏過1場，今仗要收復首回合失地，更加唔容許佢哋繼續穩守為先踢法，主場焗住同新特蘭鬥攻，相信會製造唔少埋門，捧2.5球入球大穩陣。

直播表

周三3:00am 歐聯 國際米蘭Vs AC米蘭

Now 643

周三3:00am 英冠 盧頓Vs 新特蘭

有線601、661台