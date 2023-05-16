賽馬會菁英盃　10隊「最佳U22球員」獎項出爐

2022/23「賽馬會菁英盃」已經來到決賽階段，足總周二（16日）於賽前記者會上，率先頒發10隊「最佳U22球員」獎項，至於「U22星中之星」則會在周六（20日）決賽日揭盅，由在場媒體機構投票選出，球迷敬請期待。

為鼓勵U22球員爭取好表現，今屆「賽馬會菁英盃」特意加入專為U22球員而設的個人獎項，讓每隊各自選出隊中的「最佳U22球員」，而經過一輪激烈選舉過後，10名得獎者分別為冠忠南區門將伍瑋謙、理文後衞羅焯熙、晉峰後衞葉卓文、深水埗門將戴廷匡、和富大埔後衞郭縉諾、傑志中場袁振謙、香港U23後衞陳潤潼、港會後衞周子謙、東方門將鍾凱文，以及標準流浪門將盧兆崎，每人各自可得到3,000元及獎座。至於「U22星中之星」將於決賽日揭盅，由在場媒體機構代表從以上10位獲獎球員中選出，得獎者可再獲得5,000元及獎座。

南區門將伍瑋謙（Ivan）對於獲獎表示開心，又感謝隊友對自己今季表現的認同，但他認為個人發揮仍有一定進步空間：「都滿意嘅，比上季明顯適應咗，關鍵時候心理無咁緊張；不過制空力方面希望做得好啲，同埋龍門有時一場波可能撲救唔多，反而傳中波會多啲，用腳斬波準繩度要提升。」成為「最佳U22球員」後，Ivan將可獲得3,000元，他笑言會與隊友一起分享：「啲錢會攞去請食飯，剩低個啲可以攞去搭車。」

至於年僅17歲的港會小將周子謙（Tim），則指今次獲獎完全是超乎預期，亦為今季首征職業賽場劃上完美句號，希望下季可以交出更好表現。即將升讀中六的Tim，又不忘提到下季去向，強調會以出場時間為首要考慮因素：「暫時下季仲未知會去邊隊，未同任何球隊達成協議，始終自己仲細，唔好咁心急下決定。當然年輕球員最注重都係出場機會，因為咁先學到嘢同進步，但之後都有諗過等中學畢業後去外國讀書，出去第二啲地方踢波。」