希亞路：撐國米雙殺A米　昂然入決賽

國際米蘭在4強首回合表現出色，對我來說，這個對碰早已分出勝負，原因是他們於比賽過程當中曾經射中門柱，更加有一個12碼罰球被視像助理裁判推翻。

國際米蘭甫開賽便快速推進，而且表現十分積極，是取得較多控球權的一方。在整場賽事，他們基本上是完全壓制同市死敵AC米蘭，陣中更加有幾位球員交出星級表現。

迪斯高完美地擔當中鋒角色，既可保持控球權，又可將皮球傳到身邊的隊友腳下。另外，他更於比賽初段攻入一個美妙入球，可見其把握力相當之高。

查漢奴古及尼高路巴列拿的表現也令我留下深刻印象。兩位戰將腳下功夫了得，今仗次回合由於AC米蘭非勝不可，我預期他們將會較為積極進攻。

AC米蘭首回合陷於苦戰，拉菲爾利亞奧於開賽前因為未能通過體測而缺陣，此子可憑一己之力改寫戰局，進攻時迅雷不及掩耳，所以他對球隊的戰術執行是十分重要。拉菲爾利亞奧的缺陣，受到最大影響的球員一定是基奧特，事關基奧特於首回合便表現得孤立無援。

A米將嘗試於比賽初段取得入球，向同市死敵全力施壓，但國際米蘭是意甲其中一支狀態炙手可熱的球隊，近7場各項賽事全勝之餘，而且僅失3球。我預計國米今仗可再度獲勝，成功殺入決賽。