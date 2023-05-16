「紅黑軍團」對賽蝕章　國米主W放心捧

歐聯4強次回合再爆「米蘭打吡」，國際米蘭主場迎戰AC米蘭，首回合領先2比0嘅國米，上仗意甲大輪換仍然繼續贏波，所有賽事7連勝，狀態勇不可當，反觀A米回師意甲再吞2蛋，累積2連敗，今仗想收復失地焗住搶攻更加不利，加上近5次交手國米4勝1負，睇好國米再贏一仗晉級決賽，主勝乃信心之選。（Now 643周三凌晨3時直播）

國米首回合憑迪斯高同米希達利恩一對71歲組合比賽早段入球，以2比0輕取AC米蘭，今仗只要輸少於1球就可晉級，首回合所見，除咗兩個入球，其實仲有一次12碼判罰，不過最終被VAR推翻，否則國米將以更大比數領先。

上仗意甲對薩斯索羅，佢哋收起大部分主力，迪斯高、尼高路巴列拿、杜費斯、奧拿拿都做後備，但仍以4比2取勝，盧卡古起孖，後備上陣嘅拿達路馬天尼斯都有波入，狀態當弗，眾主力養精蓄銳出擊，贏波更有把握。

A米方面，首回合落敗之餘，更有伊斯美賓拿沙受傷提早收咧，首回合缺陣嘅拉菲爾利亞奧即使傷愈復出都幫唔到太多，而且佢哋仲要爭聯賽前4，但上仗回師意甲再以0比2不敵史柏斯亞，球員明顯力不從心，加上近年對賽「紅黑軍團」輸多贏少，今仗主動搶分非常不利，再輸唔奇。