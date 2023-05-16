甲組涉打假波事件　球圈中人有感而發

廉政公署周二（16日）下午於記者會，交代瓦解一個涉及非法外圍賭博的「打假波」貪污集團，並拘捕香港甲組足球聯賽1支球隊的1名教練及其中11名球員。今次事件震驚球壇，多名球圈人士亦有對事件作出回應。

晉峰總教練何信賢指今次涉嫌「打假波」，勢對本地球圈造成一定影響：「一個很壞的印象，令年輕人對入行卻步。」「何Sir」又表示對事件感到難過及失望：「為甚麼本地球壇經常會發生這種事呢？一宗接一宗，為了數千元完全不值得，今次真是『上得山多終遇虎』！」

標準流浪總監李輝立（Philip）致力培育青訓，他亦對今次事件同樣感到不開心，認為該支球隊的管理層需要負上一定責任。Philip又指足總應就「打假波」成立專責小組監管，希望類似事件之後不要在超聯發生：「對事件不涉及超聯感慶幸，我自己亦經常向球員強調『廉潔』，沒錯錢所有人都想賺，但一定要透過正常途經。」

深水埗總監高俊基也認為今次「打假波」事件，難免會對球圈造成影響：「絕對打擊熱心球會、贊助商及友好的非牟利組織，對香港足球的投資及看法。」「高基」提到深水埗一直有進行反賭博推廣，亦積極參與廉署的講座，他希望今次廉署的行動能將不法分子繩之於法之餘，有關部門包括足總也能夠加強對球賽的監管。

港超聯球隊香港U23主教練司徒文俊認為相關人士為一己私利，破壞香港足球，並指出不少球隊都會採取措施，防止球員打假波：「通常比賽日到球場安頓一切後，就會收起球員手機，職員及教練會細心留意他們的動靜，平常也會向球員灌輸正確態度。」他又指球員的行為，對香港足球的聲譽有重大影響，球會會盡力規範球員行為。

冠忠南區主席陳文俊對事件感到震驚，指外界不太關注低組別賽事，令不法之徒有機可乘：「看來現時足總的制度，根本無法完善地去監管所有組別賽事。低組別賽事沒有官方直播，傳媒關注度亦較低，很容易助長一些壞分子。」