夏蘭特轉會玩「評分」　皇馬爭輸因為賓施馬

曼城前鋒艾寧夏蘭特今季瘋狂入球，盛傳皇家馬德里視佢為未來收購目標，事實上皇馬上年亦有份爭奪呢位挪威前鋒，可惜最終爭輸畀曼城。英國《泰晤士報》早前報道，原因艾寧夏蘭特上年作轉會決定前，係用一個「評分制」嚟判斷提出斟介球隊合唔合適，而皇馬最後竟然輸喺賓施馬手上！

艾寧夏蘭特上年決定離開多蒙特後，收到曼城、皇馬等多間豪門垂青，《泰晤士報》指佢同爸爸以及當時經理人拉奧拿，為一眾斟介球隊作出評分，項目包括球隊競爭力、球場規模同前鋒需要度等等，而當時皇馬失分最多就係「前鋒需要度」，考慮到賓施馬正處於巔峰狀態，艾寧夏蘭特喺呢個項目只係畀皇馬5分(最高10分)，相反曼城就拎足10分。

西班牙媒體報道，皇馬對艾寧夏蘭特仍然有興趣，盛傳呢位挪威前鋒同曼城合約中，有一條喺2024年生效嘅離隊條款，皇馬好可能會乘虛而入。賓施馬今年年底就36歲，如果皇馬明年再次出手，相信「前鋒需要度」嘅評分將會大大提升。