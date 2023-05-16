Panasonic籃球賽　裘錦秋男籃昐打出代表作

裘錦秋中學（葵涌）男女子隊今年繼續稱霸葵青區，並且雙雙躋身精英賽8強，其中女子隊更勇奪精英賽季軍，寫下近20年最佳成績。5月18日展開的Panasonic學界籃球邀請賽，裘錦秋眾將士氣十足之下，盼打出代表作不留遺憾。

裘錦秋男籃去年在「學界馬拉松」險勝英華書院贏得冠軍，功臣之一的姚卓曦最終獲選為最有價值球員。今年他已成為球隊隊長，帶領球隊奪得葵青區冠軍，實現學界六連霸。

裘錦秋的訓練量在學界數一數二，球員一星期六課訓練，磨練出強大的意志，姚卓曦認為，學界賽特別意義在於「自強不息」，也就是他們的校訓：「我們雖然不高，隊中三、四個主力亦已畢業，但大家很團結，疫情期間用心訓練、一齊進步。精英賽八強不敵可藝，結果確實令人失望，但要記住那場是輸在自己不夠集中，希望之後的賽事不再發生相同問題，捲土重來。」

這位中六生亦期待在首個Panasonic賽帶領球隊打出驚喜：「我們以防守反擊為主，多數靠某球員切入再分出去射波，陣中有不少射手，不計中鋒其餘都有外投能力。作為隊長，希望帶領球隊至少打入四強，一步一步挑戰冠軍寶座。」

裘錦秋中學（葵涌）男子籃球隊

教練：陳翊麟、陳曉峰

球員：姚卓㬢、蘇偉傑、吳卓謙、黃雋羲、何子琛、袁進諾、董綽言、張柏翹、黃浩軒、鄭子傑、朱俊榮、何正浩

本學年成績：葵青區D1冠軍、精英賽八強