國際米蘭「雙殺」A米　勇闖歐聯決賽

周三(17日)凌晨歐聯4強次回合，國際米蘭憑拿達路馬天尼斯入波，以1比0擊敗AC米蘭。國米「雙殺」同市對手，兩回合合計贏3比0，繼2010年之後，再次打入歐聯決賽。據悉國米嘅中國班主張康陽賽前開出200萬歐元(約1,700萬港元)獎金激勵球員打入決賽，「銀彈戰術」果然奏效。

國際米蘭首回合贏2比0，今仗仍然佔上風，全場有15次射門，4次中目標，包括74分鐘兩位前鋒合作，盧卡古傳畀拿達路馬天尼斯射入全場唯一入球，呢位25歲阿根廷國腳各項賽事累積8次射破A米大門，成為「米蘭打吡」史上入波最多嘅國米球員。

反觀AC米蘭即使有翼鋒拉菲爾利亞奧復出，但球隊整體表現乏善可陳，全場只有5次射門，得1次中目標，連破蛋機會都冇。根據統計，今次係國際米蘭史上首次喺歐聯淘汰賽兩回合「雙殺」A米，同時首次單季連續4場「米蘭打吡」贏波兼保持不失球，完全食住呢支同市宿敵。

國際米蘭錄得各項賽事8連勝，狀態非常勇猛，呢支「藍黑兵國」打入決賽之後，將會同曼城對皇馬嘅勝方爭奪冠軍，今屆決賽將於香港時間6月11日凌晨喺土耳其伊斯坦布爾舉行。