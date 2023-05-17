中國元素顯威力　國米7年奪4冠+歐聯決賽

國際米蘭近年戰績出色，背後中資力量發揮重要作用，蘇寕集團2016年收購國際米蘭之後，投入巨額資金發展，球隊亦取得優秀成績，近7年奪得4項冠軍，包括1次意甲、1次意大利盃及2次意超盃，今季仲有機會問鼎歐聯王者寶座。

蘇寕集團入主國米第1年，球隊僅排意甲第7位，年僅31歲「富二代」張康陽擔任會長主持大局之下，不斷作出改進，其中2019年聘請干地執教，奪得2020/21年球季意甲冠軍，相隔11年再次成為聯賽盟主，該季亦打入歐霸盃決賽，可惜不敵西維爾。

此外，國米進入中資時代後，亦簽入唔少猛將，包括盧卡古、拿達路馬天尼斯、迪斯高、尼高路巴列拿，甚至搶走AC米蘭主將查漢奴古，維持強大班底。

雖然國米「姐妹球會」江蘇蘇寧早幾年奪得中超冠軍後，因為財政問題散班，國米亦陷入財困，但勝在根基深厚，加上今屆歐聯成績彪炳，帶來豐厚收入，其中打入決賽已可穩袋1億歐元(8.52億港元)獎金。

歐聯門票收入亦非常和味，單計今場歐聯4強次回合已有1,200萬歐元(約1億港元)進帳，創下意甲球會史上單場最多門票收入紀錄，國米今屆歐聯主場門票總收入達到1.45億歐元(約12.3億港元)，國米從歐聯賺到盤滿缽滿，財困問題一掃而空。