經理人密會PSG　哈利卡尼入「門」好事近

法國媒體《Foot Mercato》爆料，指熱刺前鋒哈利卡尼嘅經理人團隊已經同巴黎聖日耳門(PSG)總監甘波斯展開談判，商討呢位英格蘭國腳入「門」嘅可能性。由於哈利卡尼只剩下1年合約，佢唔想繼續留隊「冇盃捧」，熱刺或被逼今夏出售呢位球隊史上入波最多嘅首席射手。

哈利卡尼早於今年1月已經話冇乜點同熱刺傾續約問題，眾所周知，佢渴望捧盃，但熱刺一直同各項錦標無緣，加上未能打入今季英超前4位，無法參加下屆歐聯，進一步增加哈利卡尼離隊可能性。

曼聯、拜仁慕尼黑、PSG都對哈利卡尼虎視眈眈，當中以PSG最有誠意，皆因呢支法甲勁旅計劃今夏進行鋒線大改造，將放棄2位南美洲球星美斯同尼馬，並簽入1位正宗9號射手，配合基利安麥巴比攻堅，總監甘波斯主張簽入哈利卡尼。

PSG近年橫掃法國本土錦標，絕對可以滿足哈利卡尼「冠軍夢」，雖然熱刺方面一直要求1億鎊(約9.8億港元)轉會費，但因為哈利卡尼只剩下1年合約，相信難以再開天索價，否則明夏約滿隨時人財兩失。

事實上，熱刺將哈利卡尼出售去其他聯賽球隊，點都好過賣畀曼聯等英超競爭對手，令PSG爭取簽入呢位射手佔有優勢。