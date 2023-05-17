五人足球　晉峰煞科戰輸波照封王　何信賢談組軍　

已提前一輪封王的晉峰周一（15日）晚上，於賽馬會沙田波地出戰2022-23年度五人足球甲組聯賽煞科戰，球隊大幅輪換下最終以2比4不敵黃大仙。此外，「粉紅軍團」下季將續戰港超，總教練何信賢賽後又不忘提到下季的組軍情況。

晉峰五人隊上輪大炒西貢後，領先次席的黃大仙5分，賽前已宣布提前一輪封王，今仗面對黃大仙的榜首大戰淪為例行公事下，陣容亦有不少變動，只有翁嘉禧、李呈兩名超聯兵在陣，最終以2比4落敗，未能以勝仗為球季劃上完美句號。雖然五人隊成功奪冠，但「粉紅軍團」今季超聯成績未如理想，總教練何信賢表示希望從五人足球尋找新球員：「之前都有好多例子，嚟緊都會繼續想喺五人足球到揀兵，傾緊一兩個其他隊嘅中場，同時有踢緊甲組嘅。不過佢哋心大心細做唔做職業球員，都要睇踢超聯嘅吸引力，令佢哋肯唔肯放棄現有職業先。」

除此之外，「何Sir」又透露球隊將會在7月份開操，並正著手為下個球季組軍，但現階段要先解決主帥人選：「好多嘢都要定左教練先決定到，我哋有機會未必同艾斯達維續約，而球員方面亦陸續傾緊，但有啲主力多球會爭，嚟緊主要想揾中堅，不過香港選擇唔多。」