英格蘭走寶　新星神鋒落實轉投美國

阿仙奴前鋒巴洛根上年夏天被外借去蘭斯之後，表現大勇，今季法甲已經有19球進帳，成為踏入21世紀以來，首季出戰法甲入波第2多嘅球員，僅次於2012/13年入30球嘅伊巴謙莫域。由於巴洛根一直不獲英格蘭主帥修夫基徵召，佢終於作出選擇，落實轉為代表美國國家隊。

巴洛根嘅父母係尼日利亞人，佢喺美國紐約出世，2歲時候移居英國，並喺阿仙奴青年軍受訓。呢位21歲新星不獲兵工廠領隊阿迪達重用，繼上季被外借英冠米杜士堡之後，今季又被外借去蘭斯，巴洛根表現一鳴驚人，以19球排法甲射手榜第5位，對於一位小將而言，實在難能可貴。

巴洛根曾經為英格蘭U21等多個年齡級別小國腳上陣，但始終未能晉身大國腳，佢上年曾經表示有意代表尼日利亞，但依家最終決定代表美國，並已經獲得國際足協批准「轉會」。

美國足總發表聲明歡迎巴洛根加盟，預料看守領隊安東尼赫臣將會徵召巴洛根出戰6月舉行嘅中北美洲國家聯賽4強賽事。值得一提，美國係2026年世界盃主辦國之一，巴洛根屆時有望倒戈鬥英格蘭。