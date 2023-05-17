NBA西岸決賽　祖傑三雙助金塊G1痛擊湖人

NBA西岸決賽周三（17日）展開，湖人和金塊重演「2020年泡泡賽」戲碼，最終金塊憑中鋒祖傑交出「三雙」，以132：126險勝，七場四勝制系列賽領先1：0。

西岸排名第七的湖人季後賽表現神勇，分岸四強擊敗衞冕的勇士，驚喜殺入決賽，迎來2020年西岸決賽對手、今季西岸排名第一的金塊。金塊首節已經領先12分，中鋒祖傑統治禁區，半場已轟入19分並搶得16個籃板，帶領球隊半場拋離至72：54。湖人下半場發力狂追，第四節湖人的八村壘限制祖傑得分，助湖人打出9：0攻勢，追至落後3分，但尾段出現失誤，最終金塊以132：126險勝。

前兩季MVP祖傑於季後賽生涯第六次錄得三雙數據，全場貢獻34分、21個籃板、14次助攻，成為金塊贏球功臣，梅利緊隨其後，得31分、5個籃板、5次助攻。湖人的安東尼戴維斯轟全場最高的40分，另有10個籃板進帳，勒邦占士則奪26分、12個籃板、9次助攻。

勒邦占士坦承對賽果感失望：「我們今場花了半場時間才入局，他們（金塊）甫開戰就一槌打在我們臉上，我知道比賽是48分鐘內分勝負，但他們在頭24分鐘已定下勝利基礎，而我們在之後的24分鐘一直追趕。」