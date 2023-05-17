Panasonic學界賽　男拔重新出發求突破

Panasonic學界籃球邀請賽周四（18日）假修頓場館展開，兩大名校拔萃男書院與喇沙書院同處D組，爭奪唯一的出線資格。因違反防疫規定失落兩大錦標的男拔，走出低谷，固然希望奪冠，重振學界王者聲威，但對一眾球員來說，還有更重要的「功課」——自我追求。

男拔於D1四強擊敗英華書院，但因違反防疫規定被「DQ」，同時失去精英賽資格，對球員打擊極大。「好頹，好低落。學界停了三年，好不容易有得打，又被疫情這樣搞一搞……」陳偉邦說球隊一度陷入低潮，在教練鼓勵下重新出發。

學界四大錦標，男拔失落前二，剩下的Panasonic和馬拉松，冠軍固然重要，但絕非唯一。阿邦指著素描本上「自我追求」四字：「這是劉sir（領隊劉宇麟）定下的目標。我們孭住男拔個名，但不認為冠軍理所當然，贏了也不代表一切，反而要加倍努力，才可以留在這個位置。」因中六生忙著準備DSE，中四的阿邦接任隊長。常說年少氣盛，他追求的，卻非個人表現：「場上場下都要關心隊友，知道他們喜歡什麼不喜歡什麼，怎樣傳球舒服一點。」他笑說男拔「個個都好有性格」，直來直去，才有今天的好感情，睇一眾兄弟不留遺憾，證明實力。

拔萃男書院籃球隊

教練：胡國鋒、劉宇麟、蔡再懃

球員：陳偉邦、鍾志榮、梁卓炫、吳翊旺、陳翰賢、鄭祉活、陳文滔、王綽鋒、何栢灝、姚碩源、黃浩霆、梁浚鑾、何柏霖