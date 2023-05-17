希亞路：皇馬經驗夠　可奪「城」晉級

皇家馬德里對曼城的4強首回合，是一場水平相當之高的和局，我預期今仗將會演變成另一場經典對碰，戰情亦會十分緊湊。

主隊曼城今仗將飽受壓力，他們渴望首次取得歐聯冠軍，然而，皇家馬德里既是衛冕歐聯冠軍，又是此項盃賽奪冠次數最多的球隊。正因如此，藍月要夢想成真，並不容易。

跟首回合一樣，邊路側擊將會成為勝負關鍵。縱使雲尼斯奧斯祖利亞攻入一個精彩入球，不過我認為基爾獲加經已相當成功地拑制了他，基爾獲加是一位頂級守衛，但曼城次回合將會壓前搶攻，或許令雲尼斯奧斯祖利亞得到更多突破空間。

曼城左路方面，首回合我看到基亞利殊令丹尼爾卡華積受盡折磨，我預期領隊哥迪奧拿會於次回合指示，基亞利殊繼續向丹尼爾卡華積引球推進，如果對方於比賽早段領取一面黃牌的話，這位皇馬右閘球員將會相當麻煩。

當然，雙方陣中擁有多位世界級兼能夠改寫戰局的球員坐鎮。賓施馬及艾寧夏蘭特只需要一個機會，就可以攻入致勝入球，莫迪歷及奇雲迪布尼兩位世界上最佳的傳球高手，將會不斷為隊友舗橋搭路。

泰拔高圖爾斯及艾達臣摩拉斯同樣於門將位置負上很大責任，皆因一個失誤，足以致命。最終，在理性及情感分析過後，我認為歐聯經驗較佳的銀河艦隊，將可作客險勝藍月亮，成功晉身決賽。