Panasonic學界賽　喇沙決心重返榮耀

Panasonic學界籃球邀請賽周四（18日）假修頓場館展開，兩大名校拔萃男書院與喇沙書院同處D組，爭奪唯一的出線資格。儘管喇沙不是種子隊，但今年成績斐然，勇奪九龍區亞軍和精英賽季軍，誓一嘗冠軍滋味，重返榮耀。

喇沙於2011年包攬九龍區D1和精英賽冠軍，惟近年成績下滑，隊長曾朗謙（Kyle）直言：「一聽到喇沙個名，就覺得是弱隊。」抱著不甘，喇沙在疫情下堅持一周五天練習，教練、球員和舊生們（喇沙人腳不足，需要舊生陪練）一條心，終以九龍區亞軍之姿打入精英賽，奪得季軍。「我們十一年未入過九龍區決賽，八年未打過精英賽，今年可謂重返榮耀。但未夠，還可以更好，證明喇沙有實力贏冠軍。」

喇沙以不假外求自傲，所有球員都是自家出品，由中一開始培養。之前失落兩大錦標，關鍵正是板櫈深度不足，令主力陷入犯規麻煩，甚至拼盡抽筋、受傷。吃得咸鱼抵得渴，Kyle提醒隊友每人行多一步：「主力有時打足四十分鐘，是辛苦，但入得喇沙就是這樣。唯有多些溝通，積極防守，用有限人數打好每一分鐘，朝著Panasonic冠軍進發。」

喇沙書院籃球隊

教練：李希賢

球員：曾朗謙、劉子睿、羅嘉昌、翟晉德、文佐鳴、羅晉樂、易汝珩、連鈺軒、林曉樂、林毅翹、鄭健彤、麥東杭、陳政錡