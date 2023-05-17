火力澎湃為決賽搏拳　曼城皇馬豪門大戰

歐聯4強次回合爆最激對決，曼城主場再鬥皇家馬德里。首回合雙方打和1比1，但過程中創造唔少攻門，可見兩軍爭勝決心同樣高昂。曼城喺英超封王已無懸念，可集中精神力爭夢寐以求嘅歐聯錦標；衞冕嘅「銀河艦隊」每逢歐聯都寧舍醒神，作客無懼駁火。睇番「藍月亮」近6場歐聯主場，總入球全開3球或以上，一於追中位數2.5球入球大。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼城首回合作客馬德里，仍然佔有56%控球權，全場10次射門有6次中目標，表現充滿侵略性，今晚加埋主場球迷打氣，應會更加放膽壓前主攻。事實上，「藍月亮」今屆歐聯5次主場出擊全勝，合共轟入20粒，換言之平均每場入到4球，非常誇張。

雖然王牌艾寧夏蘭特首回合遭對方守將魯迪格徹底凍結，但領隊哥迪奧拿老謀深算，必會作出針對性部署，令呢位挪威神鋒踢番應有水準，加上奇雲迪布尼及根度簡等中場個個都數到胡，等閒之輩真係抵擋唔到佢哋猛攻。不過曼城防線唔算好穩陣，近兩場歐聯都有失波，今仗未必可保清白之身，有利出現入球騷。

另邊廂上屆盟主皇馬失落西甲錦標，更加要全力衞冕歐聯，勢必豁出去一搏。事實上「銀河艦隊」鋒線質素極高，火力不亞於曼城，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞今季大爆發，各項賽事入波及助攻達「20+」，包括首回合先開紀錄，隊友賓施馬以及洛迪高高斯等中前場球員亦充滿卡士，有力撕開對手防線，而且佢哋對親英超球隊特別有心得，今屆就先後淘汰利物浦同車路士，心理佔優下作客隨時鬥攻。

事實上，兩隊近5次歐聯交鋒，有4次總入球達3球或以上，大家一於等睇入球騷。