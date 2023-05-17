承傳南區鐵血防守傳統　謝德謙掛靴前發揮餘熱

自冠忠南區2015年升上港超賽場，長時間擔任球隊主力門將的謝德謙，早已成為南區標誌性人物。惟天下無不散的筵席，隨着陣中後起之秀冒起，這位南區門神也淡出了正選位置，並即將於季後掛靴。20年職業球員生涯即將畫上句號，在綠茵場的最後一段日子裏，「阿謙」專心發揮餘熱，傳承球技之餘，更多是將努力謙卑的心態，分享給隊中後輩。

南區晨操開始之前，到健身室先操一課，已成為「阿謙」的習慣，職業生涯最後一季鮮有上陣機會的他，表示自己今季每天操練都有另一個動力：「就係每日練波要好過Ivan（伍瑋謙），好過『阿濤』（蔡子濤），目標係令到佢哋感到壓力，咁佢哋先會推動到自己。」訪問當日，「阿謙」不忘在健身室「做尖」的照片上載於社交平台，只為成為隊中年輕球員的榜樣：「每日好認真去練波，當然唔止係為兩位年輕門將，南區陣中有唔少年輕球員，同埋都想留個記憶畀自己，最後一季就算冇得踢，我都冇放鬆過，最緊要做件事對得住自己之餘，都要做好榜樣畀班細嘅睇，有啲年輕球員冇得踢，練波會唔夠認真，我成日都同Ivan和阿濤講，我今年38歲，大家練嘅量一樣，你哋冇可能差過我，我練到你哋都要做到。」

曾羞於上台領獎

職業生涯初期「阿謙」效力公民長達10年，更曾連續兩年奪得最佳年輕球員獎，風頭一時無兩，但回憶起第二次領獎前夕，他卻說自己一度羞於上台領獎：「第二年（獲獎）壓力大咗，我知道自己係踢得好曳，但依然頒個獎畀我，當時坐喺屋企樓梯口，我打畀『貝生』（貝鈞奇）話我唔想去攞獎，因為我覺得自己當年唔值得。」那次經歷，「阿謙」說讓自己明白到保持謙卑之心的重要性：「當時以為自己好得，但其實係唔知個世界係幾大。」「阿謙」表示一直憧憬要做「One Club Man」，並提到若非當年公民因棄戰港超而降班，可能會在留在那裡一直效力。但命運沒有如果，有時候離開的決定縱使困難，卻並非是一件壞事，「阿謙」承認當年離隊的決定來得太遲，但他說正是轉投太陽飛馬，才真正體驗到職業足球，認識到自己的不足。

「阿謙」透露早於上季已經萌生掛靴的決定，但上季聯賽因疫情腰斬，他謂不希望職業生涯無聲無色中結束：「上季港超因疫情斷咗，如果咁樣退落嚟我驚會後悔，那不如儲夠20年，好好睇睇。」南區2015年升上港超，「阿謙」成為主教練鄭兆聰當年羅致的首位球員，其後這位身披29號的門將，也長期穩坐南區正選陣容。惟今季去到季尾，他才在聯賽面對傑志一役，獲得首次上陣機會，雖然對上陣機會銳減早有準備，但「阿謙」仍表示：「係冇諗到轉變嘅比例係咁大，由100到0，諗住自己會有啲盃賽踢，但呢個係教練嘅決定我冇所謂，如果我要不停去埋怨點解冇得踢，成季都會唔開心，寧願換個角度去接受，享受埋最後一年嘅球員時光。」

【謝德謙檔案】

出生日期：1985年2月10日（38歲）

身高：181cm 司職：門將

球衣號碼：29

曾效力球隊：香港08、公民、太陽飛馬

現效力球隊：冠忠南區

睇好伍瑋謙接力鐵血防守

南區一向給人印象以防守穩陣為先，過去作為球隊防線不可或缺一員的謝德謙，也成為南區鐵血防守的代名詞。他表示看好近年冒起的伍瑋謙（IVAN）接棒，並希望日後南區出好門將的這個優良傳統，得以延續：「當然要睇教練，Ricky係好鍾意防守，咁嗰陣時我哋打3中堅，人哋難攻都正常，當然門將都幾緊要，後防快頂唔住嘅時候，就係靠最後一人挺身而出，Ivan係做到呢樣嘢。」除了在健身室「打卡」，「阿謙」的限時動態中，也經常出現與Ivan及「阿濤」等年輕球員，在球場外互動的點滴，年初簡嘉亨攻入今季開齋波，這位年輕翼鋒也是第一時間走向後備席與「阿謙」相擁。「都係呢幾年喺南區，幾開心嘅一段時間。」他如此形容職業最後一季的心境。