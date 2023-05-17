費度：FC洛杉磯「薩」敵取3分

雖然兩支球隊於聯賽榜排在一高一低的位置，但我認為在種種原因之下，今場賽事難以預測。

雙方最近的賽程相當緊密，但FC洛杉磯的情況較為嚴重，事關他們將要出戰中北美洲冠軍盃之餘，還要在美國聯賽盃16強硬撼同市死敵洛杉磯銀河，再加上美職聯的比賽，賽事十分頻繁。相反，肯薩斯體育會則經已於所有盃賽出局。

然而，如果FC洛杉磯教練捷雲杜奴認為肯薩斯體育會聯賽排名低，就心想主力球員可得到休息的話，那就大錯特錯了。作出輪換是可以的，但我認為客軍有能力取得勝利而回，所以FC洛杉磯需要打醒十二分精神才可。

丹尼斯布安加近5場各項賽事一共攻入4球，狀態大勇，他亦暫時排在美職聯神射手榜榜首位置。上輪聯賽，他更加射入一個精彩絕倫的遠射入球，協助球隊以3比0擊敗皇家鹽湖城，預期他今仗將會再一次成為危機人物。

肯薩斯體育會近兩場聯賽全勝，而中間一場美國聯賽盃賽事落敗而回，但我認為這兩場擊敗西雅圖海灣者及明尼蘇達聯的聯賽賽果，其實有可能未必那麼理想。

事關面對明尼蘇達聯一仗中，添米利亞不但救出對方一個12碼，而他的替補球員麥基利杜殊也同樣作出了精彩的撲救，所以這場比賽其實是有可能最終踢成2比2，而並非以3比0獲勝。

雖然肯薩斯體育會的表現正在進步當中，但我依然認為他們後防弱不禁風，加上經驗豐富的門將添米利亞上場傷出後有可能缺陣，對球隊造成嚴重影響，所以我預計FC洛杉磯今仗將可小勝肯薩斯體育會，全取3分。