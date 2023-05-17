利華古遜等拆骨　「帶刀侍衞」勢投曼聯

德甲球隊利華古遜今季中途由沙比阿朗素接手執教後，成績突飛猛進，主力亦成為各大豪門收購目標，其中助攻力極強嘅右翼衞謝利美費林邦同曼聯眉來眼去，好大機會今夏成「魔」。

現年22歲嘅謝利美費林邦出身於曼城青年軍，其後轉投蘇超些路迪，兩年前加盟利華古遜，今季表現大熟大勇，踢32場德甲射入8球及6次助攻，以右閘身份成為球隊次席射手，演出極之搶鏡，估計身價高達5,000萬歐元(約4.3億港元)。

曼聯領隊坦哈格早已睇中呢位荷蘭同胞，曾於今年1月想簽入佢，但未能成功。謝利美費林邦近日暗示，有可能重返英格蘭搵食：「我想贏得冠軍，現時最緊要係協助利華古遜爭奪歐霸盃，至於將來係點，我仲未決定。」德國傳媒指謝利美費林邦首選加盟曼聯，紅魔鬼現時2位右閘達洛治、雲比沙卡都唔符合坦哈格要求，如果謝利美費林邦成「魔」，應該可以擔正。

值得一提，荷蘭國家隊主帥朗奴高文曾經批評謝利美費林邦攻強守弱，唔似一位右後衞，所以拒絕徵召佢，曼聯想簽呢位「帶刀侍衞」，真係要三思。

除咗謝利美費林邦之外，翼鋒穆沙戴亞比亦成為阿仙奴收購目標，利華古遜今夏隨時被拆骨。