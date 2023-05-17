【完全賽程】Panasonic學界籃球邀請賽　4天連場激戰

等到頸都長，Panasonic學界籃球邀請賽終於「返嚟嘞」，今年賽事繼續邀請到12支男子及12支女子勁旅參賽，全部都是學界區際頂級份子，在本學年取得亮麗成績的精英，以下是賽事4天的完全賽程，共上演31場激戰，支持學界籃球的朋友，可入場為同學仔加油，或收看決賽日的直播，為各隊打氣！

比賽場地：灣仔修頓場館

5月18日

3:00pm 男子B組 聖若瑟書院 vs 漢華中學

3:40pm 女子W組 協恩中學 vs 拔萃女書院

4:20pm 女子Y組 漢華中學 vs 林大輝中學

5:00pm 男子B組 北角協同中學 vs 聖若瑟書院

6:40pm 女子W組 匯基書院(大坑東) vs 協恩中學

6:20pm 女子Y組 林大輝中學 vs 浸信會永隆中學

7:30pm 男子B組 漢華中學 vs 北角協同中學

8:10pm 女子W組 拔萃女書院 vs 滙基書院(大坑東)

8:50pm 女子Y2 浸信會永隆中學 vs 漢華中學

5月19日

3:00pm 女子X組 基督教香港信義會心誠中學 vs 寶覺中學

3:40pm 女子Z組 寶血會上智英文書院 vs 英華女學校

4:20pm 男子C組 趙聿修紀念中學 vs 裘錦秋中學(葵涌)

5:00pm 女子x組 中華基督教青年會中學 vs基督教香港信義會心誠中學

5:40pm 女子Z組 裘錦秋中學(葵涌) vs 寶血會上智英文書院

6:20pm 男子C組 張振興伉儷書院 vs 趙聿修紀念中學

7:00pm 女子X組 寶覺中學 vs 中華基督教青年會中學

7:40pm 女子Z組 英華女學校 vs 裘錦秋中學(葵涌)

8:20pm 男子C組 裘錦秋中學(葵涌) vs 張振興伉儷書院

5月20日

12:30pm 男子D組 喇沙書院 vs 拔萃男書院

1:10pm 男子A組 嗇色園主辦可藝中學 vs 中華基督教會蒙民偉書院

1:50pm 女子四強賽 W組首名 vs X組首名

2:35pm 男子D組 拔萃男書院 vs 德信中學

3:25pm 表演賽：火箭夢想隊 vs 熱血戰士隊

4:35pm 男子A組 英華書院 vs 嗇色園主辦可藝中學

5:15pm 女子四強賽 Y組首名 vs Z組首名

6:00pm 男子D組 德信中學 vs 喇沙書院

6:40pm 男子A組 中華基督教會蒙民偉書院 vs 英華書院

5月21日

3:00pm 男子四強賽 A組首名 vs B組首名

3:50pm 男子四強賽 C組首名 vs D組首名

4:40pm 女子冠軍賽

5:55pm 男子冠軍賽