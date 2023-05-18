曼城大破皇馬入決賽　贏多3場即做「3冠王」

曼城霸氣瞄準「3冠王」！周四(18日)凌晨歐聯4強次回合大戰，曼城主場4比0瘋狂屠殺皇家馬德里，兩回合合計贏5比1晉級決賽，將會同國際米蘭爭逐王座，向球會史上首個歐聯冠軍進發。曼城只要贏多3場就會成為「3冠王」，周日(21日)英超贏車路士即喺聯賽封王、6月3日英足總決賽大戰曼聯、壓軸係6月11日凌晨決戰國米，誓要過3關！

首回合兩隊踢成1比1，曼城今仗返主場完全壓制皇馬，上半場攻門次數係13對1，皇馬靠門將泰拔高圖爾斯屢救險球減少「傷亡」。23分鐘貝拿度施華接應奇雲迪布尼傳中，狂抽近柱先開紀錄；37分鐘根度簡射門被撲出，貝拿度施華快一步頂入空門，半場曼城領先2比0。

換邊後曼城縮後踢反擊，皇馬拎到控球權但實際威脅唔大，只有阿拉巴嘅罰球要艾達臣摩拉斯飛身托出。曼城76分鐘再下一城，文路爾艾簡治接應奇雲迪布尼罰球頂入，補時階段祖利安艾華利斯入楔射成4比0完場，曼城自20/21球季後第2次進身歐聯決賽。

曼城領隊哥迪奧拿賽後興奮表示：「考慮到對手嘅實力同埋係歐聯4強，今場係我執教生涯最偉大勝利！」曼城上屆4強被皇馬戲劇性淘汰，哥迪奧拿就話：「上年嘅經歷係痛苦，但1年之後我哋殺入決賽，人生總會有第2次機會，所以唔好放棄，要一直嘗試。」

曼城依家已殺入歐聯同英足盃決賽，英超亦只差1場勝仗就宣告衞冕成功，距離「3冠王」就差3場勝仗，哥迪奧拿表明會一步一步行：「我哋又行近一步(3冠王)，球員都會有呢個諗法，但首先要喺星期日贏車路士，令球隊有更多時間去準備2場決賽。」