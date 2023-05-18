艾雲東尼違規賭波　被重罰停賽8個月

賓福特前鋒艾雲東尼上年底被英格蘭足總控告違規賭波，佢喺今年3月承認262條控罪入面多項指控，英格蘭足總周四(18日)宣布，重罰呢位英格蘭國腳停賽8個月，艾雲東尼要到2024年1月先至可以再次上陣比賽，佢事後喺社交網表示對結果「失望」。

艾雲東尼被控喺2017年至2021年間，多次違反英格蘭足總賭波條例，雖然佢從未喺自己有份參與嘅賽事下注，但行為仍然係被禁止。足總判決聲明表示：「艾雲東尼被禁止參與任何足球相關活動8個月(直到2024年1月16日)，並且罰款5萬鎊(約48.8萬港元)，即時生效。」艾雲東尼喺停賽頭4個月連操練都會被禁止，但獲准喺最後4個月(9月17日開始)返球隊練習。

今次停賽，意味艾雲東尼將缺席英格蘭國家隊嚟緊嘅歐國外賽事，27歲嘅佢目前排英超射手榜第3位，佢喺社交網回應判罰話：「我收到停賽8個月嘅通知，當然非常失望，判決書仲未公開，所以我唔適宜多講，但我要多謝家人、朋友、球會同球迷對我嘅支持，我要集中精神準備下年重返我最愛嘅足球。」