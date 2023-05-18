【英超】前4之爭　紐卡素白禮頓大駁火

英超前列大戰，紐卡素主場對白禮頓，「喜鵲」紐卡素前4位並唔穩陣，今仗不容有失，應該會全力進攻爭取贏波。白禮頓亦要盡最後努力衝擊前4，佢哋上仗大勝阿仙奴3比0，來勢洶洶，無懼同對手駁火。加上紐卡素近8場英超有7場總入球開出3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 621周五凌晨2時30分直播）

第3位紐卡素原本走勢唔錯，但近2仗卻連續失分，包括主場0比2不敵阿仙奴，以及上仗作客被列斯聯逼和2比2，現時僅領先第5位利物浦1分。雖然紐卡素踢少紅軍1場，但若然今場再唔贏波，隨時前4位不保，相信呢支富豪球隊會使出渾身解數搶分。幸好紐卡素鋒線質素不俗，前鋒哥林威爾遜今季聯賽已轟入17球，阿歷山大伊沙克亦有10球進帳，以二人嘅優秀射術，應該可以攻破白禮頓大門。不過，紐卡素防線不穩，近7場聯賽主場僅1場保持清白之身，因而非常旺開大。

至於白禮頓雖然落後第4位曼聯8分，但踢少1場，爭入前4位仍未絕望，而且近期表現勇銳，近4仗取得3勝1負，當中包括擊敗曼聯，以及大炒阿仙奴3蛋，可見呢支「神奇球隊」遇強愈強，今仗面對紐卡素，隨時又有驚喜演出。睇番白禮頓近6場聯賽作客亦有5場總入球達到3球或以上，最好揀入球大。

直播表

周五 2:30am 英超 紐卡素 對 白禮頓

now 621

周五 3:00am 歐霸盃 西維爾 對 祖雲達斯

now 643

周五 3:00am 歐霸盃 利華古遜 對 羅馬

now 644

周五 3:00am 歐協聯 阿爾克馬爾 對 韋斯咸

now 645

周五 3:00am 歐協聯 巴素利 對 費倫天拿

now 646

周五 8:00am 阿甲 沙蘭迪兵工廠 對 獨立隊

無線myTV Super