希亞路：西維爾勢「達」陣入決賽

跟8強首回合出征曼聯時一樣，西維爾在4強首回合作客取得理想的和局而回，縱使他們於比賽末段被祖雲達斯追平，但我認為他們很大機會可以再度殺入歐霸決賽。

我感到對於這支西甲球隊來說，首回合打和1:1是一個十分正面的賽果。他們上半場表現出色，本應可以取得更多入球。

安尼斯利今屆賽事交出個人最高水平的表現，淘汰賽階段一共攻入4球。他不但佔盡高空優勢，上周更能冷靜地以其右腳取得入球，所以每當西維爾於邊路引球推進時，他經常都可以在中路作出接應及產生威脅。

今場比賽一如以往意義重大，我認為經驗相當關鍵，所以拿傑迪錫將會擔任重要角色。他閱讀球賽能力及組織技巧一流，因此他將要負責瓦解祖雲達斯進攻的同時，亦應該可以憑其精準的傳送，協助球隊展開攻勢。

祖雲達斯首回合主場出擊，竟然未能製造到太多的入球機會，令我感到驚訝。然而，作客的比賽有可能有利杜辛華荷域的發揮，他將會嘗試走到對方防線身後的空位。有見及此，他們陣中的創造型球員定要早點放波，傳球亦要準繩。

西維爾的一對左右二閘喜歡上前助攻，故此每當他們於前場出現失誤並失去控球權後，祖雲達斯將可於邊路作出突破，所以古達度及菲臘高斯迪等翼鋒球員有可能製造威脅。

不過由於西維爾絕對是歐霸盃專家，我預期他們今仗將可獲勝，再一次成功躋身決賽。