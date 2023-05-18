港超聯　唔做工程師踢番波 黎格爾無怨無悔

深水埗球隊fb專頁周四(18日)公布，由球隊教練團根據全季表現和比賽態度，選出的兩個獎項「最佳球員」和「最佳年青球員(U22)」，分別由黎格爾和尼高拉斯奪得，頒獎儀式日前已在球隊聚餐期間舉行，兩人分別從主帥郭嘉諾手中接過獎座，以及由贊助商送出的3,000港元大支票。

自天水圍飛馬退出港超聯後，曾離開職業足球，轉職見習土木工程師的黎格爾，今季之前辭職並隨深水埗升班，再一次以職業球員身份征戰港超聯。一季過去，回看當日許多人眼中，那個「任性」的決定，不知「格爾」有何感受？「我一啲都冇後悔，但因為開季我就傷咗，狀態起得唔係咁好，雖然季中有幾位外援加入，令我同球隊嘅表現都好番好多，但整體嚟講我係唔滿意嘅！」「格爾」表示為求新季可盡早操起狀態，今個暑假會自動自覺加操，意味將繼續留在港超。

自大學畢業後，「格爾」先後效力佳聯元朗和天水圍飛馬，期間表現出色，深受球迷愛戴。可惜期間先後受到聯賽腰斬及球隊退出之影響，令「格爾」上位走勢不似預期，最後更因生計而選擇離開，另謀發展。「嗰陣其實都好唔開心，明明自己踢得唔錯.......唉！直到最後球隊唔玩，我需要有番穩定嘅工作，所以最後決定轉行。」「格爾」強調，無論是畢業之後全職踢波，到轉行任職見習土木工程師，到辭工「重出江湖」，其家人和女朋友都十分支持：「我諗住嚟緊踢好啲，希望有一日可以入選香港隊，當係報答佢哋嘅支持。」

「格爾」至今效力過3支職業球隊，皆與教練郭嘉諾結緣，「格爾」謂感恩遇上這位伯樂，新一季兩人將分道揚鑣，他謂：「希望『嘉諾Sir』可以搵到佢想接受嘅新挑戰，佢教過嘅嘢我都會記住。」至於身為伯樂，郭嘉諾就會對「格爾」作出怎樣的評價呢？「佢其實真係唔係咁好彩，佢踢元朗同飛馬期間，表現真係好好，離入選港隊嘅距離應該好近，好可惜！佢係一個同時對戰術嘅領悟力同執行性都好高嘅球員，希望佢嚟緊可以把握到機會，吸引到安達臣嘅目光，佢得嘅！」