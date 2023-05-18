薑愈老愈辣！寸王老江湖恰死少帥沙比

今晚歐霸4強次回合生死戰，利華古遜主場再遇羅馬。利華首回合賠了夫人又折兵，少帥沙比阿朗素未夠經驗，畀師傅兼羅馬「寸王」摩連奴機關算盡，證明薑愈老愈辣，加上近4次碰頭羅馬未輸過，受讓必捧讓球客勝。（Now 644周五凌晨3時直播）

首回合利華古遜作客輸0比1之餘，仲有防中安特列治同後衞哥蘇奴傷出，兩人要提早收咧，當中前者缺陣對攻守組織影響甚大。連同本來已因傷提早抖暑嘅柏德列舒希克，以及啱啱宣布掛靴嘅比拿拉比，利華可謂天殘地缺，就算少帥沙比阿朗素幾叻都好，亦巧婦難為無米之炊。

論實力兩隊其實相當接近，但摩連奴一系列針對性部署，令佢哋喺首回合處處佔得先機，除咗刻意加強防守外，不時犯規打斷對手節奏，再由奇兵艾度亞度保夫奠勝贏1比0，佢更以20歲350日之齡，成為「雌狼」史上歐洲賽4強最年輕士哥拿。正正係呢啲細節加加埋埋，令羅馬先拔頭籌，摩帥盡顯功架，徒弟沙比阿朗素仲有排學。

由於利華落後一粒，為晉級今仗非勝不可，奈何人腳不整下焗攻，隨時跌入「寸王」嘅圈套。摩連奴作為5奪歐洲賽冠軍教頭，打淘汰賽最有心得，尤其揸住一粒喺手大可睇定嚟食。加上雙方近4次碰頭，羅馬取得2勝2和未輸過，絕對有力全身而退，連續兩年殺入歐戰決賽，讓球客勝咪錯過。