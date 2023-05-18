Panasonic籃球賽開鑼　協恩林大輝殺入四強

Panasonic學界籃球邀請賽闊別四年回歸，力爭八連霸的協恩中學連挫拔萃女書院和滙基書院，以小組首名出線。林大輝中學則在「死亡之組」突圍，險勝漢華書院浸信會永隆中學，殺入四強。

賽事雲集24支頂尖球隊，女子分成四組，每組首名晉級四強。初賽採取兩節制，協恩被編入W組，首場對女拔，一如既往大打全場緊迫，上半場領先17：8下，早早換入小將試陣。協恩火力下降，下半場只有姚釆芸和毛凱欣取得4分，又被苗海晴射入三分，讓主力急得跺腳，幸好及時調整，以21：15勝出。

來到重頭戲——協恩對滙基。滙基早前贏下3x3比賽冠軍，過程中爆冷淘汰協恩，成為經典。相隔一個月重遇，協恩證明她們還是5x5霸主。「雙塔」李心悅和黃雅婷肆虐禁區，李佩沛和甘梓澄外投，大幅領先18：4。滙基主力梁煒嵐和梁凱澄被守死，吳詠賠帶頭追分，但為時已晚。協恩大勝28：13，率先晉級四強，向八連霸邁進一步。

協恩作為班霸，贏是家常便飯，輸，往往成為新聞焦點。中五的黃雅婷有份參加3x3比賽，她直言「一定有壓力」，但對待勝負，比想像中豁達：「贏當然好，但輸可以學到更多。因為一定是打不好，才會輸球。檢討，然後加倍努力就好。」對滙基一仗，協恩沒有錯放重點在「復仇」上，只是相信自己，做好自己：「中六生歸隊，但教練強調不能依賴她們，有沒有人帶著，我們都可以做好，用防守帶動進攻。」

Y組堪稱「死亡之組」，精英賽亞軍林大輝脫穎而出，以26：23、29：21連挫漢華和永隆，兩場全勝殺入四強，將與Z組首名爭奪決賽資格。