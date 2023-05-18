兩代三冠王比較 哥迪奧拿勁過費格遜？

曼聯領隊費格遜(左)及曼城領隊哥迪奧拿。(Getty Images)

曼城大炒皇馬殺入歐聯決賽，三冠王叫胡，衝擊1999年曼聯三冠王紀錄，就係英超、足總盃同歐聯3項冠軍，早前曼聯三冠王名宿加利尼維利大放厥辭，認為夏蘭特比唔上當年嘅後備蘇斯克查，傳媒就兩代球隊進行比較，發現哥迪奧拿數據勁過費爵爺好多，名帥卡比路稱曼城踢法同陣容深度毫無破綻。

傳媒列出兩代三冠王數據比較：

1999年曼聯 2023曼城

比賽場次：曼聯62場、曼城55場

獲勝場數：曼聯35場、曼城41場

英超積分：曼聯79分、曼城85分

入球：曼聯128球、曼城145球

失球：曼聯60球、曼城39球

1999曼聯三冠王是英超史上最佳成績，曼城今季挑戰呢項神紀錄，佢哋尚餘3場聯賽，1場足總盃決賽對曼聯，同埋1場歐聯決賽對國際米蘭，除咗挑戰三冠王，各項數據都可繼續推高。

意大利名帥卡比路分析曼城表現，大讚佢哋各方面毫無破綻：「曼城第2次打入歐聯決賽，但同上次唔同，今次係毫無疑問嘅大熱門，佢哋跑動多，踢得非常緊湊，板櫈深厚，能力出眾，可以話毫無破綻。」