廖詠琪率林大輝殺入四強　憶述當年轉校「值晒」

Panasonic學界籃球邀請賽，林大輝中學連挫漢華中學和浸信會永隆中學，殺入四強。由當初轉校入來、什麼都不懂的「走步之鬼」，到今日獨取18分，廖詠琪用兩個字形容：「值晒。」

林大輝出線過程未算輕鬆，對漢華險勝26：23，對永隆同樣膠著，最後一分鐘只領先1分。廖詠琪打破僵局，殺入內線連取4分，加上朱寶恩和梁芷甄建功，以29：21拿下二連勝。

哨聲一響，廖詠琪與隊友激動相擁。「我平時不是一個很突出的球員，但我告訴自己，當球隊需要我，就要站出來，孭起隊波。」光看兩場攻入18分的表現，很難認同廖詠琪「不突出」，但原來她中二才開始打球，中三才轉入林大輝：「疫情前一年，我看著『占士』（教練陳翊麟）帶領裘錦秋打入精英賽四強，那場何佩盈一個人拿了37分，覺得好熱血，好想打波，就轉校過來。」

球齡短，又碰上疫情。廖詠琪一直都是隊中被罵最多的人：「我有個名叫『走步之鬼』。以前被『占士』罵，會好驚好頹，覺得自己好垃圾，然後就被換走⋯⋯現在只想證明自己。」她說距離「出色的球員」還有一段距離，但不後悔轉校決定：「青春只有一次，中學生涯也只有一次，我沒後悔過轉校，只覺得好值得，值晒。」

精英賽奪亞，是廖詠琪最熱血的回憶，但她形容自己「貪心」，想染指冠軍：「精英賽決賽輸太多了，被人笑史上最大分差，想證明我們不只這樣，在畢業前為學校贏一個大型比賽冠軍。」