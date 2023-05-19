韋斯咸47年後再闖歐戰決賽　家人遇襲球員開戰

英超球會韋斯咸周五(19日)凌晨歐協聯4強次回合，作客1比0擊敗阿爾克馬爾，兩回合合計贏3比1晉級，47年來首嘗歐洲賽決賽滋味，不過今場光榮之戰賽後出現混亂，部份荷蘭激進球迷突然攻擊客隊球迷洩忿，目標更係看台上嘅球員家人、朋友，一眾韋斯咸球員即刻衝去保護親友，米查利安東尼奧等球員更衝上看台，場面混亂，好在最後冇球員受傷。

韋斯咸首回合主場領先2比1，今仗作客用反擊製造唔少威脅，盧卡斯柏基達上半場曾勁射中柱；下半場阿爾克馬爾仍然奮力進攻，可惜埋門質素欠奉，久攻不下更喺補時階段輸波，韋斯咸中場柏保路科奴斯中路個人突破，單刀射入全場唯一入球，帶領韋斯咸自1976年歐洲盃賽冠軍盃後，再度殺入歐戰決賽，佢哋對手係意甲嘅費倫天拿。

完場後出現驚人畫面，多名戴上黑色頭套嘅激進球迷，突然衝去作客球迷看台進行襲擊，而呢個看台正正係韋斯咸球員家人聚集嘅地方。韋斯咸職球員見到後即加入戰團，總監麥克盧保同盧卡斯柏基達、艾朗加斯威爾等球員企圖衝上看台，但保被球場保安制止，迪格蘭賴斯同查洛保雲亦同看台上嘅人發生爭執，米查利安東尼奧同費恩唐尼斯更成功跨過圍欄衝入看台，混亂最終由警察平息。

韋斯咸領隊莫耶斯嘅年邁父親亦身處看台，莫耶斯表示：「我唔知點解會發生咁嘅事，球員嘅反應係因為佢哋家人喺看台上面，我唔希望呢啲事掩蓋球隊光輝一夜。我嘅家人同朋友都喺看台，我只係希望佢哋及時逃走，保安員本來想拉我入更衣室，但我要先確保我嘅球員冇任何問題。」