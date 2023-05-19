羅馬殺入歐霸決賽　摩連奴挑戰「西維爾盃」

歐霸盃決賽上演宿命對決！周五(19日)凌晨4強次回合結束，羅馬作客0比0悶和利華古遜，兩回合合計贏1比0晉級決賽，對手係主場2比1力克祖雲達斯(兩回合合計贏3比2)嘅西維爾。羅馬教練摩連奴歷來第6次入歐洲賽決賽，之前5次全部捧盃，但西維爾紀錄性7次殺入歐霸決賽，之前6次同樣100%捧盃，呢場決賽預示兩大宿命只有一個可以保留！

首回合領先1比0嘅羅馬，今場作客「泊大巴」死守，全場只有1次唔中龍嘅攻門，相反利華古遜有23次埋門，不過羅馬最終保住不失，成功晉級。繼上屆殺入歐協聯決賽兼捧盃後，摩連奴連續2年帶領羅馬殺入歐洲賽決賽，更加犀利嘅係，摩連奴歷來5次進軍歐洲賽決賽，包括03年歐洲足協盃、04年同10年歐聯、17年歐霸盃同22年歐協聯，全部都捧走冠軍。

羅馬決賽對手係西維爾，呢支西甲勁旅首回合作客祖雲達斯打和1比1，今仗主場65分鐘被祖記前鋒杜辛華荷域攻陷，幸蘇索6分鐘後即追成平手，加時戰西維爾再憑拉美拿入波贏2比1，兩回合合計贏3比2殺入決賽。6奪冠軍嘅西維爾係歐霸史上最成功球隊，佢哋6次入決賽都順利奪冠，球迷都戲稱歐霸盃等如「西維爾盃」，摩連奴要挑戰冠軍有難度！