拿度難敵傷患退賽法網　預告2024年掛拍

自今年一月因臀傷缺席比賽的「泥地王」拿度，周四忍痛宣布放棄爭逐今屆法網，並透露於明(2024)年掛拍，期望可以在餘下幾個月，為生涯的最後一年作好準備。

擁有歷史性14屆法網冠軍的拿度，在家鄉的拿度網球學院會見傳媒，並坦言近幾個月的傷勢起伏令他甚為困擾：「過去４個月我很努力，但非常困難，自澳網後我們一直尋求解決（臀傷）的方法，但我始終覺得未準備好，未達到可以出戰法網的水平。」

這個決定對於36歲的拿度來說實在艱難，要知道法網是他生涯成名地，以及奠定為「泥地王」的後花園，這是他自2005年起首次缺席這項紅土大滿貫，他過去18次參賽14次奪冠，並且寫下112勝3負的恐怖紀錄。

「現在的只可以停止，我不知道何時可以再踏賽場，這不是我決定，而是身體的決定，或者一個月、兩個月或者三、四個月，我不想做預算，此刻只想為身體做正確的事，以及讓自己感到開心。」長期受到傷患困擾，一直堅持未有考慮退役的拿度也終於要為職業生涯劃上句號而準備，「明年應該是我（職業）最後一年，這是我自己的意見，如果我能夠堅持，或者不會發生。」

下月3日踏入37歲的拿度，不甘心單憑一個記者會宣布掛拍，他期望可以養好身體，以享受2024年的告別賽季，「我的目標是讓自己明年可以有享受的賽季，或者不能100%做得到，我希望可以去享受每個比賽及跟大家說再見，這對我很重要。」拿度自從今年初澳網之後，一直養傷至今，就連最擅長的泥地賽季包括最心愛的法網都要忍痛放棄。

至於法網賽會對於拿度的缺席亦感到痛心，賽事總監梅莉絲摩表示:「我們真的很掛念拿度，我也完全感到他這個決定是相當艱難及失落，我們期待明年法網可以見到他！」