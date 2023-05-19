紐卡素大炒白禮頓　再贏1場即入歐聯

周五(19日)凌晨英超，紐卡素主場以4比1大勝白禮頓之後，現時領先第5位利物浦4分，換言之只要餘下2場聯賽再贏1場，就可以相隔20年再次取得歐聯入場券。

今場補賽可以話係雙方爭入英超前4位嘅「6分波」，白禮頓卻「送禮」，中場安達夫喺22分鐘擺烏龍，導致球隊落後。根據OPTA統計，白禮頓今季英超已出現6球烏龍波，屬於英超史上單季第3多烏龍波球隊，僅次於2003/04年球季嘅李斯特城(8球)， 2004/05年球季修咸頓(7球)。紐卡素唔客氣，上半場補時由左閘丹般恩頂入成2比0。

換邊之後，安達夫將功補過，為白禮頓射入追番1球，但臨完場前卻連失2球，紐卡素分別由哥林威爾遜、般奴古馬雷斯各建一功，大勝4比1完場。值得一提，紐卡素今季英超已有8場入波達4球或以上，等於球隊過去10季頂級聯賽入波「4+」場數總和。

紐卡素餘下2場英超分別主場對李斯特城、作客車路士，只要贏1場就可以穩佔前4位，參加下屆歐聯。