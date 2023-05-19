梅利大爆發力阻湖人變陣　金塊險勝迎2連勝

NBA西岸決賽G2周四打得激烈，作客的湖人變陣後一度取得優勢，惟梅利在最後一節大爆發單節攻入23分，再加上祖傑貢獻「三雙」，助金塊以108比103險勝迎來兩連勝，距離首闖總決賽、寫下紀錄再近一步。

湖人以勒邦占士拍住戴維斯，再配上高效的八村壘在上半場表現相當理想，一度領先雙位數字，特別是八村壘首節替補登場就貢獻６分，並在第二節續有進帳，助湖人有一個7比0的開局，逼得金塊即要叫暫停。

不過，金塊反擊也來得快，特別是梅利可謂是今仗的贏波最大功臣，他全場轟入37分，從第三節的15分到最後一節單節攻入23分，協助球隊扭轉局勢，全場取得37分10籃板5助攻4攔截；而前兩季MVP祖傑繼續保持狀態，交出23分17籃板12助攻，再為球隊獻上「三雙」。

反觀，湖人在上半場雖佔上優勢，但難以維持，勒邦占士3分球6射0中，全場取得22分10助攻9籃板，而八村壘則有10投8中得21分。

金塊成功捍衞主場，錄得主場8連勝，隨後兩回合（G3及G4）將轉到洛杉磯上演，湖人返到主場是爭取反擊的好機會，然而比數落後0比2的湖人在數據預測顯示，晉級機率暴跌，據大數據機構FiveThirtyEight模擬預測，湖人晉級總決賽的機率降為20%，而金塊則升至80%；過去金塊從未晉級過總決賽，更沒有贏過總冠軍，以目前形勢來看今年可否圓夢？