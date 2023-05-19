希斯基：墨城擒悉尼　躋身總決賽

墨爾本城及FC悉尼在4強首回合合演了一場精彩的賽事，雙方都有一定的入球機會，但整體而言，墨城將會對賽果較為滿意，事關今仗主場出擊只要獲勝的話，就可晉身總決賽。

然而，根據我的經驗，當你被睇高一線的時候，壓力就會變得更大，加上墨城上年總決賽敗走而回，今仗的壓力自然更大。不過，我認為球隊近3個球季都能取得常規賽冠軍，足證他們是澳職的最佳球隊。

我認為墨城今仗將可控制戰局，並製造出較多的入球機會，而門將湯高華需擔任重要角色。他於首回收作出了幾次精彩撲救，雖然今仗未必會十分忙碌，但每當FC悉尼展開攻勢時，他將需要打醒十二分精神，特別是方祖近6場比賽都有入球進帳。

上周五，FC悉尼憑著這位英格蘭前鋒攻入一個12碼，協助球隊於主場迫和墨城1:1。我相信，另一位同樣來自英格蘭的球員魯迪維爾，今仗將會成為球隊的關鍵人物。雖然他司職中場，但最近他串演中堅並夥拍阿歷斯韋堅遜鎮守中路，並且在這新位置表現出色。

由於墨城前鋒線擁有占美麥卡倫、馬菲歷基及馬高迪利奧，人才濟濟，所以魯迪維爾及阿歷斯韋堅遜這對中堅拍檔，定要令防線表現得密不透風，然後希望方祖可以於前線爭取到入球。

今仗將會看到近年兩支澳職最成功的球隊正面交鋒，戰情將會十分緊湊，但我預計墨城將可獲勝，率先躋身總決賽。