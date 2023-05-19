英超最佳領隊候選公布　坦哈格竟然冇份！

22/23球季英超即將煞科，英超賽會周四(18日)公布各項年度最佳獎項候選名單，其中「最佳領隊」引起唔少爭議，最後6強候選名單包括哥迪奧拿(曼城)、阿迪達(阿仙奴)、迪薩比(白禮頓)、艾迪侯域(紐卡素)、艾美利(阿士東維拉)同馬高施華(富咸)，但曼聯主帥坦哈格竟然名落孫山，令球迷感到愕然。

帶領曼城邁向「3冠王」嘅哥迪奧拿、率領阿仙奴大部份時間坐榜首嘅阿迪達，入選係理所當然；艾迪侯域執教令紐卡素脫胎換骨，迪薩比、艾美利同馬高施華帶住「中型班」踢出悅目足球，領軍能力同樣備受讚揚，不過今季帶領曼聯殺入2項盃賽決賽、喺聯賽亦佔據前4嘅坦哈格落選，就令曼迷非常不滿。

曼迷紛紛喺網上開火：「大家忘記咗季前個個睇死曼聯會排第6、第7」、「坦哈格贏過2次每月最佳領隊，絕對應該入選」、「有乜可能馬高施華入選而冇坦哈格？完全係唔公平同不能接受」。亦有球迷為賓福特領隊法蘭克同般尼茅夫領隊加利奧尼爾抱不平，認為佢哋都係帶領球隊踢出超水準成績。

至於英超最佳球員獎項，7位候選分別係艾寧夏蘭特(曼城)、奇雲迪布尼(曼城)、馬田奧迪加特(阿仙奴)、布卡約沙卡(阿仙奴)、拉舒福特(曼聯)、哈利卡尼(熱刺)同捷比亞(紐卡素)。

最佳青年球員8名候選人，分別係艾寧夏蘭特(曼城)、馬田奧迪加特(阿仙奴)、布卡約沙卡(阿仙奴)、加比爾馬天尼利(阿仙奴)、摩西斯卡些度(白禮頓)、阿歷斯麥亞里士打(白禮頓)、阿歷山大伊沙克(紐卡素)同保治文(紐卡素)。