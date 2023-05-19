佐藤壽人：岡薩多力擒頹「鳥」

北海道札幌岡薩多上輪聯賽以4比2擊敗湘南比馬後，近兩場聯賽全勝之餘，近4場聯賽也取得3勝好成績。

我認為札幌岡薩多近況相當之好的關鍵，在於球員願意跟對手作出一對一決戰，而且，亦有更多球員參與球隊的進攻。

札幌岡薩多在最近3場勝仗當中分別攻入4球、5球及4球，其中司職中場的淺野雄也今季聯賽已攻入7球，毫無疑問，是球隊陣中最炙手可熱的進攻球員。

京都不死鳥上周日以0比1不敵大阪櫻花後，近5場聯賽未嘗一勝，更加錄得聯賽3連敗的劣績。其實，他們在這些賽事當中也製造了一定的入球機會，但奈何對手進攻表現較有效率，令京都經常出現先失球的情況，而且，其球員往往都在一對一的對決中表現輸蝕。

有見及此，今仗他們面對札幌岡薩多時要好好把握入球機會，這亦至為重要。我認為無論是山崎凌吾抑或安達臣柏德列出任正選正中鋒，都會成為客軍的關鍵人物。

札幌岡薩多的監督米哈路柏祖域，每次面對京都不死鳥監督曹貴裁帶領的球隊，通常都會取得優勢，故此我認為札幌岡薩多今仗可於主場贏波。預計札幌岡薩多表現進取，嘗試以一對一以及前場迫搶的踢法作賽，如果京都不死鳥未能抗衡的話，失球數字有可能更多。