法國跳傘名將「玩命」挑戰　穿越東京都廳大樓

法國跳傘運動員富根(Fred Fugen)，周三(17日)成功完成一項「玩命」的挑戰，在東京市區上空挑戰城市跳傘，他從超過2,400米的高空一躍而下，身穿特製飛鼠裝，飛越位於新宿新都心最高的摩天大樓—東京都廳大樓，最後打開降落傘順利降落在附近的大廈天台，完成人類史上首次在城市跳傘的壯舉。

43歲Red Bull運動員富根擁有多年跳傘資歷、隸屬於Soul Flyers，是全世界最有才華的定點跳傘好手。他已經在全世界各地完成超過兩萬次的跳傘計劃，他曾在埃及金字塔上空跳傘、在半空中飛進飛機、甚至在黎巴嫩進行一場驚心動魄的近距離飛行。本次在東京市區挑戰定點跳傘，更是人類史上首度在人口高密度城市跳傘的驚人紀錄。

Fred完成壯舉後心情十分激動，他說：「非常榮幸可以成為第一位穿飛鼠裝滑翔東京上空的人，這可謂是一生一次的跳傘計劃，令人永世難忘。我們訓練一輩子就是為此一跳，必須精準地控制好飛行軌道，就好像駕駛飛機一樣。」

*定點跳傘是一項極限運動，從懸崖、橋梁等高處跳下，宛如自由落體墜落，最後打開降落傘或展開特製飛鼠裝。