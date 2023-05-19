中學校際高球賽參賽創新高　智新書院成大贏家

「第四屆中學校際高爾夫球比賽」周五(19日)於香港哥爾夫球會舊球場舉行，參賽學校陣容為歷屆之最，吸引24間學校派出的33支隊伍共99位參賽選手爭逐。在烈日下激戰5小時後，智新書院勇奪甲組隊際盃總桿冠軍，隊長Denzel Rai更在男子甲組個人賽總桿稱王；而啓新書院的Covi Yan則在女子甲組個人賽總桿封后。至於男、女子甲組的個人賽淨桿冠軍，分別由香港培正中學劉栢初和香港加拿大國際學校Kiana Lam奪得。此外，智新書院蟬聯今屆全場總桿總冠軍，並贏得新增設的「鄉議局校際高爾夫球盃」。

智新書院隊長Denzel Rai表示：「全隊對衛冕成功都感到非常高興。今天場地的狀態非常好，每位隊員都能根據原定的策略發揮出應有水準。我們非常多謝香港高爾夫球總會和香港哥爾夫球會舉辦此次賽事。」為支持高爾夫球普及化和發展，香港哥爾夫球會和香港高爾夫球總會多年一直合作無間地推動學界的高爾夫球運動。今年，「中學校際高爾夫球比賽」已舉辦至第四屆，是香港全面復常後首個學界高球比賽，參賽學校的數目更創下歷年的紀錄，足證兩會期望把高球帶入校園，為高爾夫球播下種子，培育更多年青選手的努力，已見成效。

是次比賽一共吸引了24間中學共組33隊參賽隊伍，各學校以2至4人為1隊，並可派多隊參

賽，進行18個洞的賽事。比賽分個人及隊際盃，各設淨桿及總桿獎項，男、女子組分別設冠、亞、季及殿軍；隊際盃則以每隊的兩項最佳分數用以計分，分別設冠、亞及季軍。

香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊認為，這次創新高的參賽人數和青少年球手的表現明顯提升，反映香港高球前景可期：「香港年輕球手在國際賽事的傑出表現，在學界掀起新一股高球熱，有學校更組成高球校隊，定期訓練。要提升高球生力軍的水準，培育他們走向國際舞台，正規的18洞高球場持續練習，累積實戰經驗至關重要，惟現時本港高球訓練設施嚴重不足，窒礙高球在本港普及化、精英化、盛事化，但我們仍會堅定不移，為推動高球而努力，亦寄望年青球手堅持他們對高球的熱愛。」

香港哥爾夫球會會長郭永亮則表示：「粉嶺舊球場不但是培育精英高球手的摇籃，同時亦是舉辦校際賽事的理想場地，每年在這裡舉行的校際活動都是學界盛事，激烈的賽事見證了年輕健兒的拼勁和水準。為貫徹球會推動學界高球運動的目標，我們會繼續和高總合作推出一系列計劃，並有系統地向不同學校的校隊提供支援，包括為教師提供高球講座、贊助高球桿和器具，以及提供訓練場地和交流機會。我們相信在積極的推動下，高球定必更趨普及，更多學生可以從小接觸這項運動，使高球成為學界熱愛的體育運動，成就更多的高球好手，為我們這個體育盛事之都奠下穩固的根基。」

今屆比賽將首設「鄉議局校際高爾夫球盃」，以示鄉議局支持香港哥爾夫球會多年來一直不遺餘力地為北區學校提供免費的高球訓練，推動新界學子體育運動的發展。新界鄉議局主席劉業強在比賽開幕禮致詞時表示，「鄉議局一直以來非常關注新界的歷史文化和自然遺產保育，以及莘莘學子的身心健康發展。而高球運動是一項很適合學生的體育活動，不但可鍛煉他們的體能，更有助培養他們的自律性和專注力，因此鄉議局十分支持香港哥爾夫球會舉辦不同的高球活動和比賽，今次我們更特設有『鄉議局校際高爾夫球盃』，以鼓勵學生們積極參與。我希望參賽的健兒都能沉着應戰，努力揮出你們的每一桿，爭取好成績，誠如剛成為香港高球史上首位奪得大滿貫參賽資格的年青球手許龍一一樣，在高球路上奮勇向前追夢的同時，不忘享受高球的樂趣。