Panasonic籃球賽　青中裘錦秋攜手入四強

Panasonic學界籃球邀請賽周五（19日）假灣仔修頓場館完成女子小組賽，中華基督教青年會中學連挫基督教信義會心誠中學及寶覺中學獲得首名出線資格，另邊廂，裘錦秋中學（葵涌）擊敗寶血會上智英文書院及英華女學校晉級，兩隊周六分別對衞冕的協恩中學和精英賽亞軍林大輝中學，爭奪決賽席位。

Panasonic學界籃球邀請賽時隔四年回歸，男女子24支學界勁旅各分成四組，爭奪首名出線資格。周五上演女子X組及Z組賽事，中華基督教青年會中學首場以34：12力挫，基督教信義會心誠中學其後與同樣獲一勝的寶覺中學上演「生死戰」。

青中甫開戰由林卓童和吳思恆合取5分，兩隊隨即陷入攻防戰，寶覺外線輪流發炮，李蔚汶和王詠琳轟入三分球，追成 7：9。第二節寶覺再有劉希賢轟入三分球，協助球隊一舉超前。青中及時回勇，射手林卓童轟入「step back」三分回敬，其後再有干潁堯在籃底得分，一波6：0攻勢重新拉開至15：10。

落後的寶覺未有放棄，中鋒戴卓彤面對干潁堯和李詩淇「雙塔陣」硬闖得分，蔡可盈成功偷球上籃，而楊嘉慧更在底線過人後得分，追至16：16，將比賽帶入高潮。青中尾段憑一次簡單配合，由何桂瑩籃底得分，寶覺的李汶蔚最後11.9秒博得罰球，惟兩罰中一，最終以17：18吞敗。

青中的林卓童和干潁堯各得6分，成為贏波功臣。林卓童賽後表示，「Pansonic 20分鐘賽制下，我們入局慢的問題更加明顯，自己作為射手，今場所幸能把握機會，為球隊追回分數。」林卓童曾於中三受過重傷，右手背骨折，休息長達3個月才能復出。之後，她決心苦練三分球，只為配得上「射手」之名：「大家一直都叫我『射手』，但自己一直都不是很準，所以好想再做好一點。」為了籃球，林卓童付出的不只是汗水，今年更選擇留級，再打多一年學界賽。下場青中將會惡鬥協恩，林卓童希望球隊改善入局慢的惡習，盡力挑戰協恩。

Z組方面，裘錦秋中學（葵涌）以43：12 大勝寶血會上智英文書院，第二場則以27：23反勝上屆亞軍英華女學校，取得出線資格，女子組四強亦正式誕生。青中將於明日下午1時50分硬撼力爭8連霸的協恩中學，至於英華則在下午5時15分與林大輝中學爭入決賽。