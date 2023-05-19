戴欣婷挺身而出成反勝功臣：多謝隊友鼓勵

裘錦秋中學（葵涌）周五（19日）於Panasonic學界籃球邀請賽女子Z組，接連擊敗寶血會上智英文書院和上屆亞軍兼港島區D1冠軍英華女學校，首名出線四強。

裘錦秋第二場對英華一戰贏得相當驚險，陣中雖有身高達1米84的中鋒戴欣婷坐鎮，但英華的隊長陳嘉欣表現毫無懼色，多次在戴欣婷面前搶得籃板球和得分，帶領英華第二節一度以21：12大幅領先。其後裘錦秋由戴欣婷策動反擊，最後30秒完成「and 1」及籃底得分，助球隊最終以27：23反勝。

賽後，戴欣婷終於舒一口氣，不禁落淚：「好多謝隊友，我們能夠反敗為勝，好值得開心。」面對英華來勢洶洶的進攻，戴欣婷直言全場壓力甚大：「其實我當時好驚，因為已經兩犯在身，這個賽事累積四犯就要離場，我不在的話就會才一個得分點。我覺得自己有點無用，明明高晒，但就是搶不到籃板，又被對手不斷入楔得分，幸好自己及時調整。我對自己說，我是場上最強的一個，一定要為球隊贏得勝利。」

20分鐘賽制下，每個罰球都變成「搶分機會」，戴欣婷說：「比賽只得兩節，會多好多變數，如果那兩球罰球不進的話，我們可能就會輸掉比賽。」裘錦秋和林大輝都是由陳翊麟領軍，說到這場「內訌戰」，「欣婷」說：「必須要以冠軍戰一樣認真看待，希望最終能為教練贏得冠軍。」

女子X組賽果：

心誠 11：26 寶覺

青年會 34：12 心誠

寶覺 17：18 青年會

女子Z組賽果：

上智 4：60 英華女

裘錦秋 43：12 上智

英華女 23：27裘錦秋