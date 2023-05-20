普捷天奴抵車路士簽約　會見球員即賣7球星

車路士聘請新帥行動終有定案，阿根廷名帥普捷天奴周五(19日)飛抵倫敦，將會為3年合約最後簽紙。據報普捷天奴將喺英超煞科前，逐一約見車路士球員進行面談，決定夏季組軍嘅計劃，而包括高華錫在內嘅7名球星已率先被掛牌出售，希望可以極速清貨。

據倫敦《標準晚報》報道，距離英超煞科只有1個星期多啲，普捷天奴已抵達車路士準備簽約，而且行程相當緊密，佢會先同看守領隊林柏特會面瞭解球隊情況，之後會喺球員休季度假前，逐一約見傾談未來方向，並且同教練團、高層落實夏季組軍同季前備戰計劃。

車路士今季瘋狂買人後出現人滿之患，報道指普捷天奴已率先放棄7名球星，包括高華錫、奧巴美揚、薛耶治、基斯甸普列錫、赫臣奧度爾、羅夫度斯卓克同艾度亞文迪，至於剩1年合約嘅美臣蒙特同尼高路簡迪，去留仍未決定，普捷天奴亦唔抗拒同外借國際米蘭嘅前鋒盧卡古合作。

消息指車路士嘅清洗行動會極速進行，尤其要趕喺6月30日完結嘅財政年度前完成，令球隊帳目可以符合財政公平條例。另外，普捷天奴返英國首演落實，但唔係執教車路士，而係喺6月11日帶領世界明星隊，喺奧脫福球場踢慈善賽。