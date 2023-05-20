港超聯　標準流浪與神田夢實朴鍾範簽新約

港超聯球隊標準流浪周六（20日）透過Facebook專頁宣布，已跟日本球員神田夢實及南韓球員朴鍾範簽訂新合約。

神田夢實及朴鍾範今年1月加盟標準流浪，於2022/23球季後半程賽事屢次立功、助球隊最終獲超聯季軍、「足總盃」亞軍、「賽馬會菁英盃」4強成績，表現獲得好評。其中神田夢實18次上陣錄得10入球、5助攻，多次足總獲選為POM，至於司職中堅的朴鍾範上陣18次取得2個入球。

揮筆與流浪簽下新約的神田夢實表示：「經過多日考慮之後，我將會喺2023/2024球季繼續效力標準流浪，為球隊接下來嘅賽事中爭取佳績；早陣子我的確有機會能夠往海外挑戰，我自己也想喺足球事業上繼續進步。正當我認真考慮期間諗起球會、以及各位球迷對我嘅支持。」這位流浪日援續指球季期間家中出了點狀況，球會為其提供幫助：「所以我真係有啲唔捨得同大家道別。球會亦主動大幅調整合約內容，令我充分感受到球會對我嘅重視同誠意。」

展望下個球季，神田夢實希望在盧均宜、林嘉緯這些經驗豐富的球員帶領下，青年球員要有爭取正選的決心，為球隊爭取每一場勝利，這樣才能讓球隊表現更上層樓。「我自己亦會保持最佳狀態同進步，希望可以不斷向各位表演我嘅入球慶祝動作吧！」他說，並不忘感謝莫耀強會長、李輝立總監及一眾標準流浪球迷的支持。