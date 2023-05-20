施蒙娜禁賽期再被加控　復出無期

前網球世界「一姐」羅馬尼亞的施蒙娜，周五被國際網球誠信機構（ITIA）再度指控，違反了網球反興奮劑計劃（TADP），將接受獨立司法審判，而這也是施蒙娜自去年10月因禁藥測試「肥佬」的調查尚未完成的情況下，再遭到另一宗指控。

ITIA聲明指基於施蒙娜的運動生物護照經專家小組檢視後有異常情況，與先前未通過藥檢是不同事件，該組識的反運動禁藥部門資深主管Nicole Sapstead在聲明中表示:「我們明白今天所宣布的事項，會令原本已矚目的案件更複雜。我們一直以高效及即時方式與施蒙娜接觸，在相關流程結束前，暫不宜對細節發表評論，但我們將盡快與體育決議獨立法庭，和施蒙娜代表聯絡。」

至於施蒙娜在此聲明公布後，即在個人社交平台呼冤，並表示「就活在我一生中所經歷過最糟的時刻」，她續稱「不僅我的名字被玷污，而且我還要面臨着ITIA的指控，想證明我有罪，原因我無法理解，而我從未想過服用任何非法物質。」

施蒙娜再強調重現禁藥反應，在於自己使用的貧血藥物遭到污染所致，她解釋「我曾兩次嘗試接受獨立法庭的審判，但ITIA不斷找理由拖延，我唯一希望有可能在法庭上接觸到獨立公正的法官，使我有機會證明自己清白。」

31歲的施蒙娜過去曾贏過溫網及法網女單冠軍，而2022年10月遭到違反禁藥指控，指她在去年美網的藥檢有禁藥成份，確認後至今一直處以禁賽。